Corona Update: Pflegenetzwerk Vogtlandkreis vermittelt erste Helfer

Die Corona Pandemie hält weiter an und im Kampf dagegen ist jede helfende Hand gefragt. Um die Pflegerinnen und Pfleger im stationären Bereich zu unterstützen, hat das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis bereits im letzten Jahr einen Aufruf gestartet. So können sich alle, die bereit dazu sind, mit den Bewohnern Zeit zu verbringen und die Pflegekräfte damit etwas zu entlasten, beim dem Netzwerk melden. Bereits 39 Freiwillige sind dadurch bisher vermittelt worden.

Freiwillige können sich per Mail an das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis wenden unter: haller.sandy@vogtlandkreis.de (Bitte den Namen, die Telefonnummer und die Region angeben, wo ihr unterstützen wollt)

Telefon: 03741 300 1504

Der Blick auf die aktuellen Zahlen in der Region zeigt, dass der Inzidenzwert der Stadt Hof leicht auf 253 gesunken ist. Eine Frau ist im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Im Landkreis Hof sind zwei weitere Todesfälle gemeldet worden. Der Landkreis liegt nur noch knapp unter der 200er Inzidenzmarke. Im Saale Orla Kreis sind laut RKI 78 neue Fälle aufgetreten – damit steigt die 7-Tages Inzidenz auf 321. Zudem sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Im Vogtlandkreis sind zehn Menschen mit oder an dem Virus verstorben – der Inzidenzwert liegt hier bei 217. Der Landkreis Wunsiedel ist weiterhin Spitzenreiter in Bayern, mit einer Inzidenz von 341. Auch im Landkreis Tirschenreuth gibt es erneut zwei Todesfälle.

