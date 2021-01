Corona Update: Persönliche Impfeinladungen im Hofer Land verschickt

Die Impfungen in der Region gehen immer weiter voran. In der nächsten Woche soll das Impfzentrum Hofer Land in der Ernst Reuter Straße, zunächst für alle Bürgerinnern und Bürger über 80 Jahre aufmachen. Diese werden in Kürze einen Brief erhalten, in dem alle notwendigen Informationen rund um die Corona Impfungen enthalten sind. Außerdem haben die angeschriebenen Personen die Möglichkeit, sich mit dem beigelegten Antwortschreiben noch für die Impfung anzumelden. In den letzten Tagen sind schon einige Menschen geimpft worden, sagt Landrat Oliver Bär:

Anmelden kann man sich auch weiterhin per Mail oder telefonisch. Mehr Infos gibt es hier:

Telefonnummer: 09281 / 57 777 (täglich von 8-17 Uhr)

Online unter www.impfung-hoferland.de/voranmeldung

