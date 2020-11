Corona Update: Pendler müssen Tests nicht mehr an Behörde schicken

Im Hofer Land sind in der vergangenen Zeit immer sehr viele Neuinfektionen auf einen Schlag dazugekommen. Dieser Trend ist jetzt gebrochen. Heute kommen acht neue Fälle hinzu, fast 60 Personen können hingegen die Quarantäne verlassen. Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass Grenzpendler ihr wöchentliches Testergebnis nicht mehr an die entsprechende Verwaltungsbehörde schicken müssen. Die Testpflicht an sich bleibt aber weiter bestehen. Das Ergebnis des wöchentlichen Corona-Tests müssen sie also auch weiterhin mit beim Grenzübertritt mitführen. Der Landkreis Tirschenreuth meldet heute 13 neue Fälle.