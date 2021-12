Corona-Update: Omikron-Fälle und Impfaktionen

Im Vogtlandkreis gab es schon einige Omikron-Verdachtsfälle. Die Corona-Mutation ist jetzt auch offiziell in Oberfranken angekommen. Gestern wurden ein Fall in Bayreuth und zwei Fälle in Forchheim bekannt. Dabei handelte es sich um Reiserückkehrer.

Im Rennen gegen die Mutante spielen Booster-Impfungen laut der Politik eine entscheidende Rolle. In Hof gibt es heute zwei Impfaktionen. Mit vorherige Anmeldung könnt ihr euch von 11 Uhr bis 17:30 Uhr in der Freiheitshalle impfen lassen. Von 8 bis 16 Uhr gibt es auch eine Aktion im MVZ Hochfranken. Dort könnt ihr auch ohne Termin hin.

Im Landkreis Tirschenreuth starten heute außerdem die Kinderimpfaktionen.

Das Impfzentrum Waldsassen ist heute nur für Kinder und deren Eltern geöffnet. So soll unnötiger Stress und Zeitdruck für die Kleinen vermieden werden. Zudem sei dadurch eine bessere Beratung möglich. 150 Termine stehen dazu zur Verfügung.