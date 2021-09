Corona Update: Neues aus der Kabinettsitzung

So der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach der heutigen Kabinettsitzung. Teil der Sitzung ist außerdem erneut das Thema Hygienekonzept und Testpflicht in Schulen und Kitas gewesen. So mahnt Söder an, dass der Präsenzunterricht nicht gefährdet werden darf. Daher sollen Impfteams an Schulen eingesetzt werden und Termine in Impfzentren für Schüler geblockt werden. Als Testmethode gibt es seit Montag auch die sogenannten Pool-Tests. Diese werden auch für Kitas des Freistaates angeboten. Hier allerdings auf freiwilliger Basis. Auch zum Thema Luftfilter hat sich Söder geäußert. Hierbei seien bisher nur rund 18% der Fördermittel in Schulen angenommen wurden – in den Kindertagesstätten ist die Anzahl der Anträge noch geringer.