Corona Update: Neuer Tiefstwert seit über einem halben Jahr im SOK

Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sollen verstärkt ein Impfangebot bekommen. So äußert sich der Hofer Landrat Oliver Bär heute zum Corona-Ausbruch in einer Asylunterkunft in Naila. Dort ist rund die Hälfte der Bewohner mit dem Virus infiziert. Das macht sich auch an der 7 Tage Inzidenz des Landkreis Hof bemerkbar. Diese liegt heute wieder knapp über dem Schwellenwert von 50. In der Stadt Hof hingegen liegt die 7 Tage Inzidenz bei 26. Der Saale Orla Kreis hat mit einer Inzidenz von 61 einen neuen Tiefstwert seit mehr als einem halben Jahr erreicht. Im Landkreis Wunsiedel und im Vogtlandkreis liegt der Wert bei 15. In der Stadt Plauen ist heute zudem die Maskenpflicht in der Innenstadt aufgehoben wurden. Der Inzidenzwert im Landkreis Tirschenreuth liegt heute bei 11.