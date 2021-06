Corona Update: Neuer Niedrigwert in Hof

„Was ist denn bei euch in Hof los?“- die Frage haben die Hofer in den vergangenen Monaten sicher öfter gehört, wenn es um Corona ging. Die Stadt stand ja mehrfach an der Spitze bei den Infektionszahlen in Deutschland.

Heute ist der Inzidenzwert so niedrig wie schon lange nicht mehr: Laut Robert Koch-Institut liegt er bei rund 13. Ein ähnlich niedriger Wert wie im Landkreis Wunsiedel, wo die Inzidenz auf 15 gesunken ist, im Landkreis Tirschenreuth, bei dem die Inzidenz stabil bei 11 geblieben ist… und im Vogtlandkreis, der stabil bei rund 16 liegt. Auch im Landkreis Hof hat sich innerhalb eines Tages nix geändert, der Coronaausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft in Naila hallt noch nach. Hier liegt die Inzidenz unverändert bei rund 55. Leicht gestiegen ist die Inzidenz wieder im Saale-Orla-Kreis, nämlich auf 66.