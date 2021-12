Corona-Update: Neuer Impfstandort im Vogtlandkreis

Seit kurzem gibt es einen neuen Impfstandort in Plauen im Behördenzentrum.

Ab heute (MO) öffnet auch eine neue Teststation in Markneukirchen. In der dortigen Musikhalle sind künftig Erst- Zweit- und Boosterimpfungen möglich.

Ab 10 Uhr geht es los. Geimpft wird ab jetzt von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. 200 bis 250 Impfungen sollen am Tag möglich sein.

Eine wirkliche Terminvergabe gibt es nicht. Vor Ort gibt es immer um 9:45 Uhr eine Nummernausgabe.