Corona-Update: Neuer Fall im Landkreis Tirschenreuth

Experten warnen schon vor der nächsten Corona-Welle, ausgelöst durch die ansteckende Delta-Variante. In der Euroherz-Region gibt es zum Glück kaum Corona-Neuinfektionen, allerdings hat der Landkreis Tirschenreuth einen neuen Fall gemeldet. Im Hofer Land und im Landkreis Wunsiedel wurde niemand positiv getestet. Die Erstimpf-Quote liegt in Stadt und Landkreis Hof bei 61 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es fast 50 Prozent. Im Landkreis Wunsiedel liegt die Quote bei den Erstimpfungen bei 58 Prozent, zweimal geimpft sind 45 Prozent.

Ab morgen (2.7.) könnt ihr übrigens alle einen Impftermin vereinbaren, auch wenn ihr gar nicht dran wärt. In den Impfzentren in Bayern fällt nämlich die Priorisierung weg. In den 13 Impfzentren in Sachsen braucht ihr ab morgen (2.7.) keinen Termin mehr. Ihr könnt euch ab 14 Uhr im jeweiligen Impfzentrum impfen lassen. Möglich macht das der ausreichende Impfstoff-Vorrat.