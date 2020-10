Corona-Update: Neue Zahlen aus dem Hofer Land

Hier in der Region steigt die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Wunsiedel auf 29. Darunter befindet sich auch ein Schüler des Selber (…)

Weil die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland innerhalb eines Tages auf über 4000 gestiegen ist, macht sich der Präsident des (…)

Corona Update: Sechs neue Infizierte in Schleiz

Im Vogtlandkreis gibt es zwei weitere Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Damit erhöht sich die Zahl der in der Region in diesem (…)

Auch die Zahl der Neuinfektionen im Vogtlandkreis steigt weiter an. Mittlerweile sind 250 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Der (…)

Corona Update: Fast 70 Kinder im Hofer Land in Quarantäne

Söder: Negatives Testergebnis für Menschen aus Risikogebieten bei Übernachtungen in Bayern erforderlich

Wer aus einem innerdeutschen Corona-Hotspot kommt, darf ab morgen (DO) an nicht mehr ohne negatives Corona-Testergebnis in bayerischen (…)