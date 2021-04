Corona-Update: Neue Schnellteststationen im Landkreis Wunsiedel

Im Corona-Inzidenz-Ranking ist die Stadt Hof heute wieder knapp unter die 300er-Marke gefallen auf den Wert von 296. Auch im Landkreis Hof haben sich die Zahlen stabilisiert auf 256. Deshalb laufen die strengeren Regeln zum Ende der Woche aus. Ausnahmen gibt es nur noch bei den Schulen. Hier bleiben die vierten Klassen weiter im Distanzunterricht. Für die Abschlussklassen dürfen die Schulen selbst entscheiden, ob sie in den Wechselunterricht gehen. Maskenpflicht im Freien gilt in Hof weiter in der Innenstadt. Oberbürgermeisterin Eva Döhla zu den weiteren Bereichen:

Der Vogtlandkreis hat unterdessen alle Versammlungen zum 1. Mai in Plauen verboten, weil zu befürchten war dass viele Menschen vor allem aus dem rechten Spektrum in der Stadt zusammenkommen. Im Vogtland ist die Inzidenz auf 205 gesunken und im Landkreis Wunsiedel auf 133. Dort nehmen in der kommenden Woche neue Schnellteststationen ihren Betrieb auf in Nagel, Hohenberg an der Eger, Kirchenlamitz, Weißenstadt und Bad Alexandersbad.