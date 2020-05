Über 4000 Abstriche hat die Corona-Teststelle in der Freiheitshalle Hof jetzt schon genommen. Weil die Zahl in den vergangenen Wochen zurückgegangen ist, hat sie künftig nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag geöffnet. Die übrigen Tests führen die Infektpraxen in Hof und Münchberg durch oder sie kommen in Pflegeheimen im Hofer Land zum Einsatz.