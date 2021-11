Corona Update: Neue Maßnahmen in Bayern

In der Euroherz-Region liegt weiterhin nur die Stadt Hof unter einer Inzidenz von 100. Im Landkreis Hof liegt sie sogar bei über 200. Weil es in vielen Regionen Bayerns noch höhere Zahlen gibt, hat das bayerische Kabinett heute neue Corona-Maßnahmen vorgestellt.

Unter anderem gilt in den Schulen nach den Ferien erstmal wieder die Maskenpflicht. Zwei Wochen in weiterführenden Schulen und eine Woche in Grund- und Förderschulen.

Zudem gibt es Anpassungen bei der sogenannten Krankenhaus-Ampel. Zeigt diese auf Gelb, gelten beispielsweise 3G+ Regeln dort, wo es vorher die 3G Regel gab, zum Beispiel bei Veranstaltungen. An Orten mit 3G+ Regelungen wie in Diskos oder Clubs gilt dann 2G. Bei einer roten Krankenhaus-Ampel werden die Regeln nochmals verschärft.