Corona Update: Neue Infizierte in der Region

Seit mehr als vier Monaten gibt es heute in Deutschland den höchsten Wert an Corona-Neuinfektionen – heute kommen 2200 neu-bekannte Fälle hinzu. Im Hofer Land gibt es vier neue Corona-Infektionen – im Landkreis Wunsiedel liegt die Zahl der Infizierten bei 22. Der Landkreis Tirschenreuth verzeichnet drei neue Corona-Fälle. Im Saale Orla Kreis kommt eine Neuinfektion dazu. Es handelt sich dabei um eine Frau aus dem Oberland. Für einen überschaubaren Kreis an Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet. Das schreibt der Saale Orla Kreis auf seiner Website. Für die Teilnehmer eines Polterabend in Rosenthal am Rennsteig endet unterdessen die Quarantäne. Wie berichtet ist bei dem Abend unter anderem ein Infizierter Hofer aus dem Landkreis Hof gewesen. Er und drei andere Männer sind vorher auf Junggesellenabschied gewesen und haben sich infiziert. Jetzt befinden sich nur noch diejenigen in Quarantäne, die mit den Infizierten in einem Haushalt leben.