Corona Update: Neue Fälle in Pflegeheim

Während das Infektionsschutzgesetzt in Berlin heute für heftige Auseinandersitzungen sorgt, steigen die Corona-Fallzahlen in der Euroherz-Region weiter an. Im Hofer Land kommen heute unter anderem sieben weitere Fälle im Pflegeheim Haus am Klosterhof dazu. Bereits am Wochenende ist ein Bewohner positiv getestet worden, weshalb die Wohngruppe und das Personal getestet wurden. Hieraus sind die neuen Fälle bekannt geworden. Jetzt muss sich die komplette Einrichtung – also 141 Bewohner und 140 Mitarbeiter – einem Test unterziehen.