Corona Update: Neue Fälle in Hofer FOS/BOS und Gemeinschaftsunterkunft Naila

Die erste Woche im neuen Lockdown nähert sich ihrem Ende. Bislang gibt es in der Euroherz-Region täglich noch viele Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Am Mittwoch waren es sogar 160 innerhalb eines Tages, gestern sind es wieder einige weniger gewesen. Im Vogtland kommen 56 Neuinfektionen dazu – der Landkreis Tirschenreuth meldet 19. In Tirschenreuth muss eine achte Klasse der Mittelschule nach einem Fall in Quarantäne. Der Landkreis Wunsiedel meldet 12 Neuinfektionen. In Stadt und Landkreis Hof kommen zuletzt unter anderem ein weiterer Fall in der FOS/BOS und ein weiterer in der Gemeinschaftsunterkunft Naila hinzu.