Corona Update: Neue Allgemeinverfügung im Vogtlandkreis

Die Inzidenzwerte in der Euroherz-Region sind gesunken – Das zeigen die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts. In Stadt und Landkreis Hof ist die 7-Tage Inzidenz jeweils unter den Wert von 200 gesunken – dennoch gilt der Bewegungsradius von 15 km weiterhin. Im Hofer Land haben sich 24 Menschen neu mit dem Corona-Virus angesteckt. Ein Mann aus dem Landkreis ist in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auch im Saale-Orla-Kreis sind ein weiterer Corona-Todesfall und 31 Neuinfektionen hinzugekommen. Der Inzidenzwert liegt bei 276. Der Vogtlandkreis meldet 24 Neuinfektionen. Außerdem hat der Vogtlandkreis eine neue Allgemeinverfügung herausgegeben, die unter anderem besagt, dass Kontakt- und Verdachtspersonen sich in Quarantäne begeben müssen. Die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth, liegen nur noch knapp über der 200er Inzidenzmarke. Eine Person ist zudem im Landkreis Tirschenreuth an Corona verstorben. Weitere Infos gibt es hier!