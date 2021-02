Corona Update: Neue Allgemeinverfügung für Vogtlandkreis

Ab Montag müssen die Grundschüler im Vogtlandkreis von zu Hause aus lernen. Der Grund: Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt über 200. Auch Kindertagesstätten trifft die neue Allgemeinverfügung. Die tritt ab morgen (SA) in Kraft. Zeitgleich läuft eine Modell-Impf-Aktion im Vogtlandkreis. Jeder Vogtländer kann sich an 16 Testzentren zweimal in der Woche kostenlos testen. Heute kommen im Vogtland 84 Neuinfektionen dazu. Schauen wir in die restliche Region:

Das Klinikum Münchberg unterstützen jetzt wegen der angespannten Personallage nach einem Corona-Ausbruch sieben Soldat_Innen. Im Hofer Land kommen unterdessen heute 39 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle dazu. Der Landkreis Tirschenreuth verzeichnet 22 Neuinfektionen und ebenfalls drei weitere Todesfälle. Weil hier und auch im Landkreis Wunsiedel die Lage nach wie vor extrem angespannt ist, hat heute der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Region besucht. Der Saale Orla Kreis verzeichnet heute 43 Neuinfektionen. Landrat Thomas Fügmann betont aber, dass die Schulen und Kitas am Montag im eigenschränkten Regelbetrieb aufmachen werden, auch wenn der 7-Tage-Inzidenzwert über das Wochenende über 200 klettert. Damit wolle man den Eltern ein wenig Vorlaufzeit verschaffen.