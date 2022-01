Corona-Update: Neue Ärztliche Leitung im Impfzentrum Wunsiedel & Impfaktionen in der Region

Dr. Hans-Frieder Roblick ist im letzten Jahr eigentlich schon pensioniert gewesen. Trotzdem hat er sich als Impfarzt im Impfzentrum Wunsiedel engagiert und ist dort sogar Ärztlicher Leiter geworden. Jetzt übergibt er den ehrenamtlichen Posten in jüngere Hände. Dr. Babette Sommer übernimmt die ärztliche Leitung des Impfzentrums. Sie ist Notärztin und stellvertretende Vorsitzende des BRK Kreisverbands Wunsiedel. Im Wunsiedler Impfzentrum gibt es zum Beispiel am Samstag wieder eine Impfaktion ohne Termin.

Bereits heute gibt es Impfaktionen im Hofer Land. Von 8:00 bis 16:00 Uhr könnt ihr euch im MVZ Hochfranken in Hof impfen lassen.

Auch in Döhlau gibt es eine Impfaktion: Von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Praxis Dr. Krause im Ortsteil Tauperlitz.

In der Hofer Freiheitshalle finden heute von 11 bis 17 Uhr Kinderimpfungen statt. Dafür braucht es aber eine Anmeldung.