Corona-Update: Mobile Impfteams im Vogtland unterwegs

Die Impfkampagne stockt. Damit sich wieder mehr Menschen eine Spritze geben lassen, lassen sich die Verantwortlichen unterschiedliche Aktionen einfallen. In Stadt und Landkreis Hof und im Landkreis Wunsiedel ist eine Impfung zum Beispiel auch ohne Termin möglich. In den Impfzentren in Hof und Helmbrechts könnt ihr euch auch morgen nochmal ohne Termin mit BionTech oder Moderna impfen lassen. Die zweite Impfung bekommt ihr dann vier Wochen später. Der Vogtlandkreis setzt stattdessen auf mobile Impfteams. Am Samstag (17.7.) steht ein Impf-Team am Schloßplatz in Auerbach bereit, einen Tag später könnt ihr euch im Testzentrum in Adorf impfen lassen.

Termine:

– im Impfzentrum Hof (Ernst-Reuter-Str. 62) von 8:00 bis 18:00 Uhr

– im Impfzentrum Helmbrechts (Gustav-Weiß-Str. 7) von 10:30 bis 17:30 Uhr

– 17.7.2021: Stadt Auerbach, Schloßplatz 4

– 18.7.2021: Testzentrum Adorf, Oelsnitzer Straße 44a

– 19.7.2021: Stadt Oelsnitz, Damaschkestraße 55a

– 20.7.2021: Gemeinde Heinsdorfergrund, Am Bahndamm 12

– 21.7.2021: Stadt Elsterberg, Gippe 12

Anmelden könnt ihr euch hier.