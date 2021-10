Corona-Update: Mobile Impfteams besuchen Pflegeheime im Hofer Land

Einige sträuben sich noch gegen eine Corona-Impfung, andere bekommen schon ihren dritten Piks. Eine Corona-Auffrischungsimpfung empfiehlt sich für ältere Personen, Menschen mit Immunschwäche, aber auch für Mitarbeiter in Pflegeheimen, deren letzte Impfung schon mehr als sechs Monate zurückliegt. Um diese Personen zu impfen, schickt das Impfzentrum im Hofer Land mobile Impfteams los. Zuvor hatte es den Bedarf in den Heimen abgefragt. Bis Anfang November besuchen die mobilen Impfteams 16 Einrichtungen in Stadt und Landkreis Hof. Wenn andere Einrichtungen Bedarf haben, dürfen sie sich auch weiterhin beim Impfzentrum melden.