Corona-Update: Meiste Neuinfektionen für diese Woche

Wie im Raum Hof die Coronazahlen steigen, sieht man vor allem heute. 92 Neuinfektionen haben Stadt und Landkreis heute gemeldet. Die Stadt Hof hat damit nach Passau die höchste 7-Tage-Inzidenz in ganz Bayern. Auch ist leider heute eine weitere Person gestorben.

4 Todesfälle und 124 Neuinfektionen meldet heute das Vogtland, nachdem der Trend zuletzt eigentlich in eine gute Richtung gezeigt hatte. Vergleichsweise wenig Neuinfektionen haben heute die Gesundheitsämter in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth erfasst: jeweils 13 Personen haben ein positives Testergebnis erhalten. Allerdings gehört dazu auch eine Lehrkraft der Jean-Paul-Grundschule in Wunsiedel. Drei Kollegen und 52 Schüler sind deshalb erstmal in Quarantäne.