Corona Update: Mehrere Impfaktionen im Hofer Land

Wer sich die Auffrischungsimpfungen oder die Erstimpfung unkompliziert ohne Termin holen will, kann das heute und in den nächsten Tagen im Hofer Land tun.

Heute gibt es gleich vier Impfaktionen im Landkreis.

In Hof in der Freiheitshalle und dem MVZ Hochfranken, in Rehau in der Praxis Dr. Klustrova und in der Jean-Paul-Grundschule Schwarzenbach/Saale.

Auch morgen wird in der Hofer Freiheitshalle geimpft. Im MVZ Hochfranken findet nächsten Donnerstag eine weitere Aktion statt.

Samstag, 27.11.2021:

Freiheitshalle Hof – 8:00 bis 17:30 Uhr

Aula der Jean-Paul-Grundschule in Schwarzenbach an der Saale – 8:00 bis 16:00 Uhr

MVZ Hochfranken in Hof – ab 11:00 Uhr

Praxis Dr. Klustova in Rehau – 9:00 bis 13 Uhr

Sonntag, 28.11.2021:

Freiheitshalle Hof – 8:00 bis 20:00 Uhr

Donnerstag, 02.12.2021:

MVZ Hochfranken in Hof – 10-16 Uhr