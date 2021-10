Corona-Update: Mehrere Fälle in Marktredwitzer Schulen und Kita

Kein Freedom-Day, aber das Versprechen: keine Lockdowns, keine Schulschließungen und keine Ausgangssperren mehr. Das sieht die Corona-Übergangslösung von SPD, Grünen und FDP vor, wenn am 25. November die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausläuft. Dass Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht weiter wichtig sind, zeigt der Blick auf die steigenden Zahlen in der Region. Der Landkreis Wunsiedel meldet heute 32 Neuinfektionen, sodass die Inzidenz in dem Gebiet morgen wieder auf über 100 klettert.

Betroffen sind gleich mehrere Einrichtungen in Marktredwitz. Dabei handelt es sich um mehrere Klassen der Grundschule, das Otto-Hahn-Gymnasium und die Kita Herz Jesu in Marktredwitz. Auch in der Grundschule in Marktleuthen sind mehrere positive Corona-Fälle aufgetreten, teilt das Landratsamt Wunsiedel mit.