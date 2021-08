Corona-Update: Mehr Rechte für Geimpfte?

Dürfen Nicht-Geimpfte in Deutschland vielleicht bald nicht mehr ins Kino oder ins Restaurant? In Frankreich gibt es solche Regelungen bereits. Weltärztepräsident Montgomery fordert jetzt auch in Deutschland mehr Rechte für Geimpfte. Nur so könne das Impfen wieder Fahrt aufnehmen. Auslöser für die Forderung ist die steigende Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 21,2.

Die Zahlen für die Euroherz-Region sehen heute so aus: Die Stadt und der Landkreis Hof verzeichnen beide einen Wert von rund vier, genauso wie die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth. Der Vogtlandkreis liegt bei 3, der Saale-Orla-Kreis hat eine Inzidenz von knapp 9.