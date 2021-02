Corona Update: Mehr Impfstoff für Corona-Grenzregionen

Vorsichtig Öffnen könnte in Bayern in den kommenden Tagen und Monaten das Motto aus dem Lockdown raus heißen. Ministerpräsident Söder kündigt weitere Lockerungen an, die er dem Kabinett vorschlagen möchte. Außerdem betont er, dass Corona-Hotspots an der tschechischen Grenze mehr Impfdosen bekommen sollen. Das betrifft auch die Euroherz-Region. Pro Landkreis sollen solche Hotspots 1000 zusätzliche Impfdosen bekommen, die an anderer Stelle nicht genutzt wurden. Genau das haben acht ostbayerische Landrät_Innen zuletzt unter anderem in ihrem 5-Punkte-Plan gefordert. Darunter auch der Hofer Landrat Oliver Bär. Der Landkreis Hof liegt aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von 200, die Stadt bei 194. Für den Landkreis Wunsiedel meldet das RKI eine Inzidenz über 300. Das Landratsamt Wunsiedel meldet unterdessen, dass mehr Impfstoff am Impfzentrum ankomme und bisher 5550 Impfungen durchgeführt wurden. Der Landkreis Tirschenreuth meldet über das Wochenende 67 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Hinzu kommen 82 weitere Verdachtsfälle auf eine Corona-Mutation und zwei bestätigte Fälle der britischen Mutations-Variante.