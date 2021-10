Corona-Update: Maskenpflicht nach den Herbstferien im Unterricht

Wenn am Montag die Schülerinnen und Schüler im Vogtland wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren, dann müssen sie wieder Masken im Unterricht tragen. Auch für Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder eine erneute Maskenpflicht im Klassenzimmer nach den Herbstferien angekündigt. Grund sind die stark steigenden Corona-Zahlen.

Sachsen rechnet damit, in der kommenden Woche die Vorwarnstufe bei den Krankenhauseinweisungen zu erreichen. Auch in der Region macht sich die Entwicklung bemerkbar. Außer in der Stadt Hof und im Landkreis Tirschenreuth ist die Inzidenz überall dreistellig. Das Hofer Land meldet heute 59 Neuinfektionen, darunter sind auch mehrere in Einrichtungen und in Haushalten mit mehreren Menschen aufgetreten. Das HofBad setzt ab Samstag auf die 3Gplus-Regel. Damit ist ein negativer PCR-Test für alle Pflicht, die nicht geimpft oder genesen sind. Dafür entfallen die Abstandsregeln im Schwimmbad.

Der Vogtlandkreis teilt mit, dass die Bevölkerung die Impfteams gut annimmt und Kinder und Jugendliche den Schwerpunkt bei den Infektionen momentan bilden.