Corona-Update: Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen im Saale-Orla-Kreis

Für die Einwohner im Landkreis Hof dürfte es eine erfreuliche Nachricht sein: Sie dürfen am Wochenende wieder Ausflüge unternehmen zu Orten, die weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt liegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Hof liegt nämlich jetzt schon länger als sieben Tage in Folge unter 200. Für den Rest der Euroherz-Region gilt die 15-Kilometer-Regel jedoch weiterhin. Auch heute sind wieder neue Infektionen in Seniorenheimen in Hof und Kemnath aufgetreten. Außerdem melden die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth jeweils zwei und die Stadt Hof einen weiteren Todesfall. Der Saale-Orla-Kreis hat unterdessen weitere öffentliche Plätze festgelegt, an denen Maskenpflicht gilt. Im Landkreis Tirschenreuth müssen über 80-Jährige auf ihren Infobrief fürs Impfen warten. Durch eine Verzögerung geht die Post erst kommende Woche raus.

Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises