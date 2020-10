Corona Update: Marktredwitz sagt Adventszauber ab

Nach Nürnberg und Plauen jetzt auch Marktredwitz: Wie die Stadt aktuell mitteilt, hat sie sich zusammen mit Marktbetreiber Martin Fuhrmann dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt Marktredwitzer Adventszauber abzusagen. Betroffen davon ist auch die Eisenbahn. Auch zum Volkstrauertag wird es in diesem Jahr in Marktredwitz keine öffentlichen Veranstaltungen geben. Auch der Neujahrsempfang im Januar des kommenden Jahres kann nicht stattfinden. Nach Stadt und Landkreis Wunsiedel schließt auch die Stadt Marktredwitz außerdem ab sofort ihre Sporthallen für den Schul- und Vereinssport. Das Hofer Land weitet unterdessen seine Testmöglichkeiten aus. So ist die Teststelle an der Hofer Freiheitshalle ab morgen beispielsweise fünf Tage die Woche geöffnet. Außerdem bieten verschiedene Ärzte, die speziell Testungen anbieten. Eine Liste von ihnen findet ihr unten. In Hof kann der Busverkehr unterdessen wie angekündigt ausgeweitet werden. Einen Link zu den Änderungen findet ihr hier.

Zusätzliche Testmöglichkeiten für das Hofer Land:

(Quelle: Landkreis Hof)

Hausarzt als erster Ansprechpartner

Generell empfehlen wir allen, die abklären möchten, ob sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben könnten (mit oder ohne Symptomen), sich telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Er kann ggf. einen Test durchführen und wird, falls nötig, die medizinische Behandlung einleiten. Unter Umständen wird er Sie an eine der nachgenannten Teststationen verweisen.

Reine Testung:

a) Testung in der Zentralen Teststation in Hof:

Die Zentrale Teststation an der Hofer Freiheitshalle ist ab morgen (Mittwoch, den 28.10.2020) an fünf Tagen pro Woche geöffnet:

Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 13:00 und 14:00 Uhr.

Bei Bedarf können die Testzeiten ausgeweitet werden.

Die Zufahrt zur Teststation erfolgt über den Festplatz.

In der Regel liegt das Testergebnis des Labors innerhalb von 24 bis 48 Stunden vor.

Die Benachrichtigung kann auf der Homepage des Labors eingesehen werden. Eine Karte mit einer persönlichen Identifikationsnummer wird im Rahmen des Tests an der Teststelle ausgegeben. Wer eine schriftliche Bestätigung seines Tests benötigt, kann dieses und das entsprechende Zertifikat selbst ausdrucken. (Wer ggf. eine Krankschreibung benötigt, muss sich mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen.)

Sollte das Testergebnis positiv sein, wird sich das Gesundheitsamt mit den Patienten in Verbindung setzen und die weiteren Maßnahmen besprechen.

b) Testung bei Ärzten, die sich speziell für Abstriche anbieten (Teststationen vor Ort):

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung in den nachgenannten Praxen erfolgt zwingend telefonisch.

Testzeit, Räumlichkeit sowie bestimmte Vorgaben werden den Patienten telefonisch mitgeteilt.

Berg:

Facharztpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Häußinger/Gebert

Rothleitener Weg 6

Tel.: 09293-933 99 93

Hof:

med. Petra Günther-Michael

Kirchplatz 10

Tel.: 09281-143314

Pötzl Bettina, Dr. Senf Thomas

Leopoldstr. 15

Tel.: 09281-65664

Amann / Stoidner-Amann

Joditzer Weg 80

Tel.: 09281-6898

Helmbrechts:

Beatrice Halbauer

Kulmbacher Straße 239

Tel.: 09252-8831

Lichtenberg:

Facharztpraxis für Allgemeinmedizin Dr. Häußinger/Gebert

Bad Stebener Str. 2

Tel.: 09288-6333

Münchberg:

MVZ Lungen- und Schlafzentrum Hochfranken

Helmbrechtser Straße 16

Tel.: 09251-4389710

MVZ der Kliniken HochFranken

Hofer Str. 40

Tel.: 09251-8727228

Hausarztzentrum Dr. Khoury / Nachev

Kirchenlamitzerstr. 6-8

Tel.: 09251-4388777

Naila:

MVZ der Kliniken HochFranken

Hofer Str. 45

Tel.: 09282-984108

Chirurgische Praxisklinik Wilberg

Martinsbergerstr. 8

Tel: 09282-5011

Rehau:

Andreas Pötzl

Bahnhofstr. 10

Tel.: 09283-4146