Corona Update: Mann aus Landkreis Hof positiv – 85 Menschen in Quarantäne

Ein Polterabend in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig hat jetzt auch Folgen für die Region hier. Ein Mann aus dem Landkreis Hof ist bei dem Polterabend gewesen – Ende der vergangenen Woche ist er dann positiv auf Corona getestet worden. Rund 85 Personen haben dann in Quarantäne gehen müssen. Jetzt gibt das Landratsamt des Saale Orla Kreises bekannt: Auch eine weitere Person ist positiv auf Corona getestet worden. Wie auch schon der erste Fall, ist diese Person mit einer Gruppe vor dem Polterabend in Budapest gewesen. Morgen und übermorgen stehen jetzt Großflächige Tests für die Teilnehmer des Polterabends an – Ergebnisse sollen gegen Ende der Woche vorliegen.