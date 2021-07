Corona-Update: Lockerungen in Bayern und Thüringen

Für Eltern und Kinder war diese Nachricht wahrscheinlich eine Erleichterung: Schüler in Bayern müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Das ist in der Euroherz-Region überall der Fall. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen im Freien dürfen ab sofort 1.500 Menschen zuschauen. 200 Personen dürfen dann auch stehen. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird von 24 Uhr auf ein Uhr nach hinten verschoben.

Und auch in Thüringen, und damit im Saale-Orla-Kreis, ändern sich die Corona-Regeln ab heute, und zwar bei den Kontaktbeschränkungen. Es wird ab sofort nicht mehr begrenzt, wie viele Menschen sich treffen dürfen. Egal ob drinnen oder draußen. Der Personenkreis, mit dem man Kontakt hat, sollte trotzdem möglichst konstant gehalten werden, so die Empfehlung des Gesundheitsministeriums.