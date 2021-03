Corona Update: Lockdown bis zum 18. April verlängert

Bis zum 18. April bleiben wir im Lockdown – das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz bestätigt. Zudem gelten Gründonnerstag und Karsamstag heuer einmalig als Feiertage. Am Samstag dürfen ausschließlich Lebensmittel verkauft werden. Der Grund: Die Inzidenzen schießen weiter in die Höhe – auch hier in der Euroherz Region. So liegt der Saale Orla Kreis mit einem Wert von 435 bundesweit immer noch auf Platz zwei. Auch der Vogtlandkreis hat die 400er Marke mittlerweile wieder überstiegen. Im Hofer Land sind 34 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona Virus gemeldet worden. Die Inzidenz in der Stadt steigt auf 325, die im Landkreis auf 238. Im Landkreis Wunsiedel geht die 7 Tage Inzidenz leicht auf 213 zurück. Im Landkreis Tirschenreuth ist der Wert weiterhin bei 211. Hier ist zudem eine Person an Corona verstorben.