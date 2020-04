Corona-Update: Langsamerer Anstieg über Ostern, aber neue Todesfälle

Die Zahl der Corona-Fälle ist in der Region auch über die Osterfeiertage angestiegen – allerdings nicht mehr so schnell. Im Landkreis Wunsiedel sind es mittlerweile 543 bestätige Fälle. Zwei weitere Männer sind gestorben. Auch im Landkreis Hof sind zwei weitere Menschen in einem Pflegeheim gestorben. Insgesamt meldet die Gesundheitsbehörde 372 Corona-Fälle. Auch im Vogtland hat es in den vergangenen Tagen Infektionen in Seniorenheimen gegeben. Einen Schwerpunkt bildet Reichenbach. 258 Fälle sind momentan bestätigt. Die meisten Fälle meldet weiter der Landkreis Tirschenreuth mit 993. Fünf weitere Menschen sind gestorben. Das Gesundheitsamt bekommt mittlerweile Unterstützung durch sogenannte Contact Tracing Teams, die der Freistaat Bayern in besonders betroffenen Gebieten eingesetzt hat. Der Saale-Orla-Kreis kann nach wie vor alle Infektionsketten nachvollziehen. Hier ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 98 gestiegen.