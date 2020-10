Corona-Update: Landkreis Wunsiedel vor Ampelstufe rot, Vogtland reißt Grenzwert

Wenn es so weiter geht, springt die Ampel bald auf rot. Im Landkreis Wunsiedel sind heute wieder neue Corona-Fälle dazugekommen, sodass die Region schon bald die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreitet. Dann würden noch strengere Regeln gelten. Die Fichtelgebirgshalle hat deshalb verschiedene Veranstaltungen in den kommenden Wochen abgesagt. Die Stadt Marktredwitz bittet außerdem darum, momentan nicht persönlich in die Rathäuser zu kommen. Wenn doch, dann geht das nur mit einem Termin.

Der Landkreis Tirschenreuth liegt weiterhin über dem kritischen Grenzwert. Das mobile Testzentrum steht ab morgen im Krankenhaus Waldsassen. Auch der Vogtlandkreis hat den Wert jetzt erreicht. Damit sind auch dort in den kommenden Tagen schärfere Maßnahmen zu erwarten.

Registrierung für Testzentrum Waldsassen: www.wirtschaftsregion-tirschenreuth.de