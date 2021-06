Corona-Update: Landkreis Wunsiedel sinkt morgen auf 0,0

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Euroherz-Region sind weiter im Sinkflug. Die Stadt Hof liegt heute nur noch bei 13, der Landkreis bei 9. Es gibt allerdings fünf neue Corona-Fälle, die entfallen aber alle auf den Landkreis Hof. Die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel liegen bei etwa 1, morgen sinkt der Landkreis Wunsiedel aber auf 0,0. Der Vogtlandkreis hat heute eine Inzidenz von rund 2. Dort gibt es ab morgen auch ein Testzentrum weniger. Die Teststelle in Pausa-Mühltroff ihre Arbeit ein. Dafür stellen die Medizinischen Versorgungszentren des Anbieters Helios ab sofort digitale Impfzertifikate aus. Das digitale Impfzertifikat könnt ihr euch auch per Video-Sprechstunde ausstellen lassen. Helios Kliniken gibt es zum Beispiel in Plauen und Kronach.