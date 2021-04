Corona Update: Landkreis Wunsiedel räumt Test-Mythos auf

„Je mehr Tests durchgeführt werden, desto höher ist die Inzidenz“ – diesen Mythos räumt der Landkreis Wunsiedel auf. Laut Pressemitteilung sind in der letzten Woche so viele PCR und Schnelltests durchgeführt worden, wie noch nie zuvor. Die Zahl der Neuinfektionen ist derzeit allerdings rückläufig. So liegt der Landkreis Wunsiedel heute mit zehn Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 123. Eine Frau ist mit dem Corona-Virus verstorben. Auch in Stadt und Landkreis Hof zeigt sich der Abwärtstrend. Die Stadt Hof meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 314. Der Landkreis von 308. Insgesamt haben sich 58 weitere Menschen im Hofer Land mit Corona infiziert. Außerdem gibt es einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Der Saale Orla Kreis ist mit einer Inzidenz von 392 Spitzenreiter der Euroherz Region. Der Vogtlandkreis liegt knapp unter der 300er Inzidenzmarke. Erfreuliches Schlusslicht ist der Landkreis Tirschenreuth mit einem Wert von 68.

(Symbolbild)