Corona Update: Landkreis Wunsiedel bei 0,0

Zum ersten Mal seit August 2020 liegt der Landkreis Wunsiedel wieder bei einem Inzidenzwert von 0,0. Der Landkreis Wunsiedel ist in den letzten Monaten einer der von Corona am stärksten betroffenen Gebiete im Freistaat Bayern gewesen. Seit einer Woche sind hier nun keine Neuinfektionen mehr aufgetreten. Auch in allen anderen Teilen der Euroherz-Region bleiben die Inzidenzen auf einem Niedrigwert. Die Stadt Hof liegt heute bei 10,9 – der Landkreis Hof bei einem Wert von 8,4. Im Saale Orla Kreis gibt es laut RKI heute eine Neuinfektion. Im Vogtlandkreis stellt die Teststelle in Pausa-Mühltroff heute ihre Arbeit ein. Die Inzidenz liegt unverändert bei 2,2. Auch im Landkreis Tirschenreuth werden für heute keine Neuinfektionen gemeldet (Inzidenzwert bei 1,4).