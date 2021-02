Corona Update: Landkreis Tirschenreuth wieder unter 300er Inzidenzmarke

Ab Freitag müssen alle systemrelevanten Pendler einen entsprechenden Beleg vorweisen können, wenn sie über die Grenze wollen. Trotz der verstärkten Kontrollen sind die Zahlen fast überall in der Euroherz Region aber weiter angestiegen. Nur im Landkreis Tirschenreuth ist der Inzidenzwert seit langem wieder unter die 300er Marke gerutscht. Die Zahl der Neuinfektionen ist mit 69 aber weiter hoch. Außerdem sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Die mobile Teststation im Landkreis Tirschenreuth ist in den nächsten Tagen in Erbendorf, Waldershof und Mitterteich unterwegs. Im Landkreis Wunsiedel sind 43 neue Coronafälle hinzugekommen – drei Menschen sind verstorben. Das Hofer Land meldet 37 Neuinfektionen und einen Todesfall mit Corona. Die Stadt Hof liegt bei einer 7 Tage Inzidenz von 211 – der Landkreis Hof bei 169. Der Inzidenzwert im Saale Orla Kreis ist auf 176 angestiegen – der im Vogtlandkreis auf 123.

Mobile Teststellen Landkreis Tirschenreuth:

Donnerstag, 18.02.2021 von 10.00 – 18.00 Uhr in Erbendorf, Stadthalle

Freitag, 19.02.2021 von 10.00 – 18.00 Uhr in Waldershof, Jobst-vom-Brandt-Schule

Samstag, 20.02.2021 von 10.00 – 18.00 Uhr in Mitterteich, Mittelschule

Es wird gebeten, sich vorher dem Test unter https://corona.centogene.com/login zu registrieren.