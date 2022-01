Corona Update: Landkreis Tirschenreuth mit Inzidenz über 1000

Durch die Omikron-Variante des Corona-Virus schießen die Inzidenzwerte bundesweit weiter in die Höhe. Auch heute erreicht Deutschland wieder einen neuen Höchstwert an Neuinfektionen. Das RKI meldet eine bundesweite 7-Tage Inzidenz von 840. Bund und Länder verzichten jedoch auf eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Das geht aus den heutigen Beratungen hervor.

Auch hier in der Euroherz Region sind die Werte deutlich gestiegen. Der Landkreis Tirschenreuth ist bei einem Inzidenzwerte von 1.138,1 angekommen. Im Landkreis Wunsiedel steigt der Wert auf 637,7 an. Die Stadt Hof meldet einen Inzidenzwert von 560,1 – der Landkreis liegt heute bei 432,7. Im Vogtlandkreis und im Saale Orla Kreis werden vergleichsweise weniger Neuinfektionen gemeldet. Beide Landkreise bewegen sich mit ihrer Inzidenz weiter unter der 300er Marke.

Auch morgen habt ihr wieder die Gelegenheit, euch ohne Termin impfen zu lassen. Das MVZ Hochfranken impft von 8 bis 16 Uhr in der Praxis Dr. Khoury in Hof. Von 11 – 17 Uhr wird in der Frankenhalle in Naila geimpft und von 16 – 19 Uhr in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz.

Die nächste Impfmöglichkeit ohne Termin: