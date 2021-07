Corona-Update: Landkreis Tirschenreuth führt Impfbus ein

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist heute nochmal gestiegen, und zwar auf 11,4. Das Robert-Koch-Institut rechnet in den kommenden Tagen sogar mit weiter steigenden Werten. Anders sieht es in der Stadt Hof aus. Dort liegt die Inzidenz bei 0,0, im Landkreis Hof bei 3,2. Auch der Landkreis Tirschenreuth hat heute eine Inzidenz von 0,0, das Landratsamt hat aber einen Corona-Fall gemeldet. Morgen (DO) startet im Landkreis Wunsiedel außerdem eine neue Sonderimpfaktion. Bis Montag (26.7.) könnt ihr euch ohne Termin eine Spritze geben lassen. Los geht’s am Mittag im Impfzentrum in Wunsiedel. Im Landkreis Tirschenreuth ist ab Samstag ein Impfbus unterwegs, der stark frequentierte Orte anfährt. So soll das Impftempo wieder Fahrt aufnehmen.