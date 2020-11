Corona-Update: Landkreis Tirschenreuth bleibt unter Inzidenz von 200

So der Hofer Landrat Oliver Bär zu den neuen Corona-Maßnahmen. Die Schulen entscheiden dabei selbst, ob die Schülerinnen und Schüler täglich oder wöchentlich wechseln. Außerdem sollten Besucher von Alten- und Pflegeheimen künftig nur noch mit einer FFP2-Maske oder einem negativen Corona-Schnelltest rein dürfen.

Auch der Landkreis Wunsiedel stellt ab Mittwoch auf Wechselunterricht um. Hier sind drei ältere Frauen mit Vorerkrankungen gestorben. Im Vogtland sind vier weitere Todesfälle dazugekommen. Der Landkreis Tirschenreuth liegt momentan als einziger in der Region noch unter einer 7-Tage-Inzidenz von 200. In drei Schulen und einem Kindergarten müssen allerdings einige Kinder in Quarantäne. Das Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis unterstützt unterdessen die Bundeswehr.