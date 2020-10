Corona-Update: Landkreis Hof überschreitet nächsten Grenzwert

Ab heute gelten nun auch im Landkreis Hof strengere Regeln. Nachdem die Corona-Ampel dort am Samstag erst auf gelb gesprungen war, ist sie seit gestern sogar rot. Der 7-Tage-Inzidenzwert von knapp 52 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche hat zur Folge, dass ab 22 Uhr nun eine Sperrstunde für alle Gastronomien im Landkreis Hof gilt, außerdem ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Auch an Grundschulen ist die Maske ab heute im Unterricht Pflicht. Nur noch fünf Personen oder zwei Hausstände dürfen sich miteinander treffen. Die Stadt Hof ist auf der Corona-Ampel weiterhin gelb.

Im ebenfalls roten Landkreis Wunsiedel sind gestern 13 weitere Neuinfektionen bekannt geworden, insgesamt sind derzeit 87 Personen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 78,5.

Aus dem Landkreis Tirschenreuth, dem Vogtlandkreis und dem Saale-Orla-Kreis gibt es keine aktualisierten Informationen.