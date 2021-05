Corona-Update: Landkreis Hof fällt unter Inzidenz von 165

Die kommende Woche ist für viele Eltern mit Hoffnungen verbunden: Dann dürfen nämlich Grundschulen in Bayern bis zu einer Corona-Inzidenz von 165 in den Wechselunterricht. Der Landkreis Hof hat diesen Wert heute erstmals unterschritten und liegt bei 141, der Vogtlandkreis liegt seit zwei Tagen darunter bei heute 149. Damit gibt es jetzt aber nicht automatisch Lockerungen, der Wert muss dafür mindestens fünf Tage in Folge stabil bleiben. Im Landkreis Wunsiedel ist das schon länger der Fall, sodass die Grundschulen am Montag öffnen. Für weitere Lockerungen ist es dann aber noch zu früh, der Kreis liegt heute mit 86 erst den zweiten Tag in Folge unter einer Inzidenz von 100. Bleibt der Wert stabil, treten die Erleichterungen frühestens am Dienstag in Kraft. Im Landkreis Tirschenreuth kommen die Lockerungen dagegen am Montag, denn hier ist die Inzidenz schon seit Wochen stabil – heute liegt sie bei 62.

Der Saale-Orla-Kreis ist davon nach wie vor weit entfernt. Der Landkreis führt die bundesweite Statistik weiter mit Abstand an mit einer Inzidenz von 545.