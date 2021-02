Corona Update: Lage an Münchberger Klinik stabilisiert sich

Nach wochenlangem Lockdown scheinen die ersten vorsichtigen Lichtblicke aktuell greifbar: Am Montag gibt es einige Lockerungen für Garten- und Baumärkte sowie Blumenläden und Körpernahe Dienstleistungen in Bayern. Und auch die Inzidenzwerte sinken in der Region immerhin leicht: 25 Neuinfektionen kommen im Hofer Land aktuell dazu. Sowohl Stadt als auch Landkreis liegen bei einer Inzidenz um die 182. Und: Auch an der Klinik Münchberg scheint sich die Lage zu bessern: Hier sind ja mehrere positive Befunde bei Mitarbeitern und Patienten aufgetaucht. Alle Mitarbeiter_Innen und Patient_Innen haben deshalb insgesamt vier PCR-Tests machen müssen. Die letzte Testreihe ist jetzt durch – das Ergebnis: Es sind nur noch wenige positive Befunde dazugekommen. Das bedeute, dass sich die Situation laut Mitteilung stabilisiere und der Normalbetrieb ab morgen (DO) wieder anlaufen kann. Im Landkreis Tirschenreuth und im Vogtland sind die Inzidenzen ebenfalls gesunken. Sorgenkind bleibt der Landkreis Wunsiedel, der den Landkreis Tirschenreuth beim Ranking des RKI mittlerweile überholt hat und nun an der bundesweiten Spitze der Inzidenzwerte steht.