Corona Update: Kostenlose Corona-Tests für das Vogtland

158 neue Corona-Fälle kommen heute für das Vogtland dazu. Weil die Zahlen weiter steigen, reagiert der Kreis jetzt mit kostenlosen Tests. Wie mehrere Medien berichten, sollen in den nächsten Tagen 16 Testzentren öffnen. Die meisten von ihnen sollen schon morgen (DO) starten. Jeder Einwohner soll sich dann zweimal in der Woche testen lassen können. Das Verfahren: Jeder kann einen Antikörper-Schnelltest machen. Für diejenigen, die positiv sind, gehts ab zum PCR-Test. Auch Pendler, die zum arbeiten ins Vogtland fahren, können das Angebot annehmen. In ganz Sachsen hat das Vogtland aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert: Heute liegt er laut RKI bei rund 170.

Bild: Quelle Dpa