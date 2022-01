Corona-Update: Kontaktnachverfolgung in Tirschenreuth am Limit

Über 6.000 Menschen arbeiten in den bayerischen Gesundheitsämtern an der Kontaktnachverfolgung. Wegen der hohen Infektionszahlen, kommen sie aber an ihre Grenzen. Daher priorisieren die Gesundheitsämter die Nachverfolgung vor allem auf Kontaktpersonen mit hohem Infektionsrisiko und auf das Umfeld von Risikogruppen.

Auch der Landkreis Tirschenreuth passt wegen der hohen Auslastung seine Kontaktnachverfolgung an. Heute hat die Inzidenz dort mit 1503 einen neuen Rekord erreicht. Positiv getestete Personen bekommen ihre Info meist nur noch per E-Mail. Die Bürger sollten daher bei der Registrierung für einen Corona-Test schon die Mailadresse angeben. Daten wie Vorerkrankungen, Symptome, Kontaktpersonen oder den Impfstatus können Infizierte digital über das System „Climedo“ eingeben.