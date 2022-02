Kontaktnachverfolgung in Hof: Infoschreiben statt Anruf

Wer mit einem PCR-Test positiv auf Corona getestet wurde, bekommt einen Anruf vom Gesundheitsamt. Das ordnet dann die Isolation des Betroffenen an. So war es auch in Stadt und Landkreis Hof bisher. Das muss jetzt aber nicht mehr der Fall, teilt der Landkreis mit. Künftig gibt es nach einem PCR-Test vor Ort ein Informationsschreiben mit den jeweiligen Verhaltensregeln für positiv-Getestete. Dazu gehören Anweisungen zur Isolation und Infos zur weiteren Kontaktpersonennachverfolgung.

Infizierte müssen vor allem Haushaltsmitglieder informieren und Kontaktpersonen, die in Einrichtungen mit Risikopatienten arbeiten. Je nach Impfstatus muss sich auch nicht jede Kontaktperson isolieren.

Der Infizierte kann sich nach 7 Tagen aus der Quarantäne freitesten, ansonsten endet die Isolation nach 10 Tagen, wenn die Person vorher 2 Tage symptomfrei war.

Einen Link zu dem Informationsschreiben findet ihr hier.