Corona-Update: Kita-Kinder unter Quarantäne – SpVgg Bayern Hof spielt morgen nicht

Insgesamt hat die Region die Corona-Zahlen momentan recht gut im Griff. Heute gab es allerdings wieder zwei Fälle, die größere Auswirkungen haben. Eine Erzieherin einer Kita in Nagel ist positiv getestet. Die betroffenen Kinder sind in Quarantäne. Das gleiche gilt für ein Wohnheim in Schleiz. Eine Mitarbeiterin hat sich mit dem Virus angesteckt.

Die Fußballpause für die SpVgg Bayern Hof verlängert sich schon wieder. Das Bayernliga-Spiel morgen beim FC Viktoria Kahl ist abgesagt. Grund ist ein Corona-Verdachtsfall in der Hofer Mannschaft, wie Geschäftsführer Achim Schubert auf Nachfrage von Radio Euroherz bestätigt.

Unterdessen meldet der Landkreis Tirschenreuth, dass die Bevölkerung die Testmöglichkeiten sehr gut annimmt. Das mobile Testzentrum, das in erster Linie für Grenzpendler gedacht ist, hat in den ersten drei Tagen 220 Tests durchgeführt. An der stationären Teststation in Tirschenreuth haben sich im gesamten September über 2.100 Menschen testen lassen.