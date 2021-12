Corona-Update: Kinder-Impfungen in der Region

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können sich mittlerweile mit einem Impfstoff von Biontech impfen lassen. In Bayern soll das ab heute möglich sein. Die Kommunen brauchen aber noch eine Weile bis sie das auch umsetzen können. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es am Donnerstag erstmals eine Aktion, bei der sich ausschließlich Kinder impfen lassen können.

Der Landkreis Hof teilt mit: Dort finden die ersten Aktionen sogar erst ab nächster Woche Mittwoch statt. Standorte sind die Freiheitshalle Hof und das Impfzentrum in Helmbrechts.

In Sachsen und damit auch in unserem vogtländischen Sendegebiet, soll es mit Kinderimpfungen ebenfalls diese Woche losgehen. Damit die Impfungen aber auch kindgerecht ablaufen, seien vor allem die Kinderärzte erster Ansprechpartner. Trotzdem gebe es auch Impfaktionen zum Beispiel in Krankenhäusern.

An folgenden Tagen sind bisher Kinderimpfungen geplant:

Mittwoch, 22.12.2021, von 13:00 bis 17:00 Uhr, Freiheitshalle Hof

Dienstag, 28.12.2021, von 14:15 Uhr bis 17:30 Uhr, Freiheitshalle Hof

Donnerstag, 30.12.2021, von 14:15 Uhr bis 17:30 Uhr, Freiheitshalle Hof

Mittwoch, 05.01.2022, von 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr, Impfzentrum Helmbrechts

Dienstag, 11.01.2021, von 14:15 Uhr bis 17:30 Uhr, Freiheitshalle Hof

Mittwoch, 12.01.2022, von 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr, Impfzentrum Helmbrechts

Dienstag, 18.01.2021, von 14:15 Uhr bis 17:30 Uhr, Freiheitshalle Hof

Mittwoch, 19.01.2022, von 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr, Impfzentrum Helmbrechts

Mittwoch, 26.01.2022. von 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr, Impfzentrum Helmbrechts

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder ab fünf Jahren sowie in Ausnahmefällen an deren Erziehungsberechtigte, sofern diese eine Erstimpfung wünschen. Zu den genannten Zeiten finden ansonsten keine weiteren Impfungen statt.

Bitte beachten Sie, dass getrenntlebende Eltern per Unterschrift vor Ort versichern müssen, dass beide sorgeberechtigte Elternteile die Impfung des Kindes wünschen.