Corona-Update: Keine neuen Fälle im Landkreis Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth ist der Corona-Hotspot in der Region gewesen. Die Mitterteicher durften eine Zeit lang ihren Ort nur in Ausnahmefällen verlassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der Neuinfektionen normalisiert. Heute meldet die Region überhaupt keine. Somit bleibt es bei 1125 Corona-Fällen. Allerdings ist ein weiterer Mensch gestorben.

Im Landkreis Wunsiedel sind es momentan 527 Fälle, im Hofer Land 527 und im Vogtland 405. Der Saale-Orla-Kreis zählt jetzt 138 bestätigte Corona-Fälle und hat sich jetzt festgelegt, dem Fahrplan des Freistaats Thüringen zu folgen. Morgen will der Landkreis entscheiden, wie es mit den Kitas weitergeht.